Cierran la sede de la Agencia Territorial en Catamarca

El Gobierno Nacional dispuso el cierre de la Agencia Territorial que funcionaba en Catamarca y los empelados deberán pasar a teletrabajo. La medida responde a la reciente decisión del Ministerio de Capital Humano de enviar a teletrabajo a más de 400 empleados de ocho agencias territoriales del país, incluida la de Catamarca. La política nacional de “alquiler cero”, propone el cese de los contratos de locación de los inmuebles donde funcionan estas dependencias. Como alternativa, se planteó una supuesta gestión para reubicar temporalmente los puestos de trabajo en las unidades de ANSES (UDAI). Esta decisión política, a generado mucha incertidumbre a los 38 empleados locales, que sostienen la necesidad de que se habiliten dichos espacios físicos a la brevedad. Uno de los trabajadores del área, el Lic. Daniel Tello realizó un posteo en su redes y brindó un servicio de comunicación con el público. Para consultas por messenger, al correo electrónico (dtello@trabajo.gob.ar) y por comunicación via whatsapp al (3834018899),