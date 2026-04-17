Fiambalá: recuperan recurso hídrico tras el vuelco de camión con salmuera

Desde el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente se informó sobre el estado actual de la vertiente Los Cangrejos y el Río Guanchín tras el operativo de remediación realizado por el vuelco de un camión con salmuera de litio.

El hecho ocurrió el pasado 25 de marzo en la Ruta Nacional 60, a la altura del km 66, próximo a la localidad de Fiambalá.

Ante el evento ocurrido, se activaron protocolos de seguridad estableciendo medidas de mitigación, consistentes en la realización de un bloqueo preventivo del cauce de la vertiente para contener el derrame de la solución hipersalina y evitar la contaminación de la vertiente Los Cangrejos ubicada en la zona del vuelco.

En coordinación con los pobladores locales, se habilitó un trazado alternativo de escurrimiento del agua de la vertiente para asegurar la bebida de los animales en la zona y un desvío seguro hasta su desembocadura en el río Guanchin.

Las tareas de remediación incluyeron la extracción mecánica del fluido derramado mediante una bomba y su posterior traslado en camiones cisterna hasta su deposición final, además de la remoción del suelo impactado para evitar infiltraciones.

Para evaluar la influencia del impacto, se realizaron análisis de parámetros físicos químicos en distintos puntos de la vertiente y sobre el río Guanchin. Si bien los análisis iniciales determinaron un impacto negativo sobre la vertiente en el punto directo del vuelco y su cercanía inmediata, tras la remoción del material derramado los niveles alterados se restituyeron volviendo los mismos casi a su condición original previa al incidente. En los puntos medidos sobre el río Guanchin, aguas arriba y aguas abajo del vuelco, no se visualizó ningún impacto manteniéndose en forma inalterada las condiciones del cauce.

Aún cuando los resultados indican que se ha restablecido casi en su totalidad la condición natural del recurso hídrico superficial, se informa que el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente mantendrá un esquema de monitoreo continuo cuyo objetivo es brindar certeza absoluta sobre la estabilidad del ecosistema a modo de garantizar la protección de los recursos naturales de la zona afectada.