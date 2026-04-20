Con gol de Paredes Boca le ganó a River el superclásico en el Monumental

Ambos en buen momento y con el país futbolero una vez más paralizado, River y Boca protagonizaron este domingo una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, en el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.

En el estadio Monumental, y con arbitraje de Darío Herrera, el “Xeneize” golpeó en el cierre de la primera mitad y se quedó con el partido. Fue Leandro Paredes, una de las figuras de la tarde, el autor del único tanto para la victoria. Fue el primer Superclásico para Chacho Coudet como DT “millonario” que coincidió con su primera derrota desde que se sentó en el banco de suplentes del equipo de Núñez. La gran polémica de la jornada llegó justo en la última jugada del partido, cuando todo River pidió un penal por un empujón a Lucas Martínez Quarta que Herrera no solo no sancionó sino que tampoco fue llamado para revisar en el VAR.