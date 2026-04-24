EC SAPEM subastará 25 vehículos usados

Energía Catamarca S.A.P.E.M. realizará el miércoles 29 de abril de 2026, a las 16.30 horas, una subasta pública de vehículos fuera de servicio, en la sede central ubicada en avenida Ocampo 890, en San Fernando del Valle de Catamarca.

La tarea estará a cargo del martillero público Diego Martín Silva y se desarrollará bajo la modalidad de oferta a viva voz, adjudicándose cada lote al mejor postor. La participación es abierta a toda persona interesada, quienes deberán concurrir con su Documento Nacional de Identidad.

En esta oportunidad se subastarán un total de 25 vehículos, entre motocicletas, camionetas y utilitarios. Entre ellos se incluyen unidades Motomel S2 150cc (modelo 2015), Toyota Hilux (modelos 2013 y 2015) y Volkswagen Saveiro (modelo 2013).

Los valores base establecidos van desde los $300.000 hasta los $13.000.000, según el lote.

Exhibición previa

Los interesados podrán inspeccionar los vehículos:

• Martes 28 de abril: de 9:00 a 13:30 horas

• Miércoles 29 de abril: de 15:30 a 16:15 horas

La exhibición se realizará en el mismo predio donde tendrá lugar la subasta.

Condiciones de participación

Los bienes serán subastados en el estado en que se encuentran, sin posibilidad de reclamos posteriores. La participación implica el conocimiento y aceptación del reglamento vigente.

El adjudicatario deberá abonar en el acto:

• 10% del valor en concepto de seña

• 10% en concepto de comisión del martillero

El saldo restante deberá cancelarse dentro de las 48 horas hábiles mediante transferencia o depósito bancario.

Todos los gastos de transferencia de dominio y retiro de los vehículos estarán a cargo del comprador, quien deberá cumplir con los plazos establecidos.

Para acceder al detalle completo de la subasta y el reglamento, se encuentran disponibles en https://www.ecsapem.com.ar/.