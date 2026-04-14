Llaryora cuestionó a la Nación por el ajuste en el PAMI: “Pongan la cara y los recursos”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, exigió a la administración del presidente de la Nación, Javier Milei, fondos para la atención de los adultos mayores. “Pongan la cara y pongan los recursos. No puede el PAMI estar abandonando a los abuelos. No pueden estar dejándolos en este estado”, expresó.
Además, envió un mensaje a los dirigentes cordobeses que trabajan en el ámbito nacional: “Pongan la cara y vayan a pelear por todos los recursos, de la misma manera que nosotros levantamos el 45% del presupuesto de la salud”.
Llaryora enfatizó su compromiso con los afiliados cordobeses al mencionar que “no vamos a dejar a nadie sin atención médica”.
Finalmente, instó a los responsables a tener “coraje” y a “defender a los abuelos”. Y remató: “¿O no se acuerdan de lo que hicieron por esta patria y por este país?”.