La informalidad laboral subió al 43% con mayor incidencia en mujeres y jóvenes

En medio de una alta precarización laboral, la informalidad laboral alcanzó el 43% en el cuarto trimestre de 2025 desde el 42% del mismo período del año previo, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Esto implica que 5,8 millones de argentinos, de los 31 aglomerados urbanos, no poseen obra social ni descuento jubilatorio. La tasa más alta se observa entre las mujeres de hasta 29 años, donde el indicador alcanza el 57,9%; y las de 65 años y más, que tienen un índice de 61,6%.

Al desagregar por género, las mujeres registraron el índice más alto de informalidad, con un 44,5%, frente al 41,8% de los hombres. Por grupo etario, el fenómeno se acentúa en los extremos: alcanza al 58,4% entre los jóvenes de hasta 29 años y al 58% en los mayores de 65. En contraste, el nivel más bajo se observa en la franja de 30 a 64 años, con una tasa del 37,6%.

Dentro del segmento joven, además, la informalidad vuelve a ser más elevada entre las mujeres: trepa al 59,7%, mientras que en los hombres se ubica en el 57,3%.

Con relación a las ramas de actividad, los índices de informalidad laboral más altos se observan en el Servicio Doméstico (78%), seguido de la Construcción (73,8%), Hoteles y restaurantes (59,7%) y Comercio (52,6%). Cabe destacar que la reciente reforma laboral amplió el período de prueba y excluyó al servicio doméstico de la Ley de Contrato de Trabajo.

“Hay un problema de calidad y cantidad de empleo: aumentó el desempleo y subió la informalidad”, enfatiza Lorenzo Sigaut, economista de Equilibra. Es que, el desempleo aumentó al 7,5% en el cuarto cuatrimestre del año, su máximo nivel desde el cierre de 2020.

“Con datos a enero, la economía muestra un crecimiento del 6,4% acumulado desde noviembre de 2023, pero convive con una ‘recesión de demanda’ en los sectores más intensivos en trabajo, como el comercio, la construcción y la industria. Esto incentiva a que haya altos niveles de informalidad laboral”, destacó el economista de EcoAnalytics, Santiago Casas.