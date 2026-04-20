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Siguen las acciones preventivas contra el Dengue

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By Datamarca4

El Ministerio de Salud de la provincia continúa con las medidas de prevención para evitar la proliferación del Aedes Aegypti, mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya.

La brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud, junto a la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital, realizarán control focal desde el martes 21 al viernes 24 de abril, de 8 a 12 horas.

Las acciones se llevarán a cabo en los barrios Antinaco, Asentamiento, Loteo Sindicato Vialidad Provincial (entre calles Arturo Froilan, Dr. Teodulfo Barrionuevo, Gobernador Ramón Correa, Av. Misiones y Los Inmigrantes), La Victoria, San José Obrero, Policial, Libertador II y Viuda de Varela.También, la Base Nacional de Vectores realizará control focal en los barrios Fariñango y Marcos Avellaneda.

Además, el jueves 23 se realizará eliminación de inservibles (descacharrado) en los barrios Ojo de Agua y 20 Viviendas, en el horario de 8 a 12 horas.

Se solicita a los vecinos colaborar y permitir el ingreso de los agentes, debidamente identificados, a sus domicilios para un mejor control. Esta planificación está sujeta a modificaciones debido al clima.

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