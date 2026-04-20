Siguen las acciones preventivas contra el Dengue

El Ministerio de Salud de la provincia continúa con las medidas de prevención para evitar la proliferación del Aedes Aegypti, mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya.

La brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud, junto a la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital, realizarán control focal desde el martes 21 al viernes 24 de abril, de 8 a 12 horas.

Las acciones se llevarán a cabo en los barrios Antinaco, Asentamiento, Loteo Sindicato Vialidad Provincial (entre calles Arturo Froilan, Dr. Teodulfo Barrionuevo, Gobernador Ramón Correa, Av. Misiones y Los Inmigrantes), La Victoria, San José Obrero, Policial, Libertador II y Viuda de Varela.También, la Base Nacional de Vectores realizará control focal en los barrios Fariñango y Marcos Avellaneda.