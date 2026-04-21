Se programó la fecha 1: Se juega el superclásico chacarero

La Liga Chacarera de Fútbol confirmó la programación de la primera fecha del Torneo Anual 2026 “Centenario Club Deportivo Sumalao” – Copa “Don Mario Cisternas”, que se disputará íntegramente en el estadio Primo Antonio Prevedello y tendrá como gran atractivo el Superclásico entre San Martín y Obreros de San Isidro. La jornada comenzará el viernes con tres encuentros interesantes. Ateneo Mariano Moreno se medirá ante Social Rojas en un duelo que promete intensidad, mientras que Las Pirquitas recibirá a Deportivo Sumalao en un cruce donde ambos buscarán sumar fuerte desde el inicio. El cierre del día será con Juventud Unida frente a Coronel Daza, en un partido donde el “Bandeño” intentará sostener su buen arranque. El sábado continuará la acción con otros tres compromisos. Social San Antonio enfrentará a La Merced en un choque que puede ser clave para ambos, luego Independiente de San Antonio se medirá con Los Sureños en un duelo parejo, y el cierre será con Villa Dolores ante La Tercena. El domingo se robará todas las miradas el Superclásico entre San Martín de El Bañado y Obreros de San Isidro, en un partido que siempre tiene un condimento especial y que puede marcar el pulso del campeonato desde temprano. La fecha se completará el miércoles con el enfrentamiento entre La Carrera y Defensores de Esquiú, otro duelo atractivo entre equipos que apuntan alto en el certamen. Síntesis de programación Viernes 24/04

Estadio Primo Antonio Prevedello

15:00 hs | Ateneo MM. vs Social Rojas

17:00 hs | Las Pirquitas vs Deportivo Sumalao

19:00 hs | Juventud Unida vs Coronel Daza Sábado 25/04

Estadio Primo Antonio Prevedello

15:00 hs | Social San Antonio vs La Merced

17:00 hs | Independiente SA vs Los Sureños

19:00 hs | Villa Dolores vs La Tercena Domingo 26/04

Estadio Primo Antonio Prevedello

16:30 hs | San Martín vs Obreros de SI Miércoles 29/04

Estadio Primo Antonio Prevedello

16:00 hs | La Carrera vs Defensores de Esquiú