Aseguran que el Gobierno decidió que La TV Pública no transmita el Mundial 2026

A la espera de la confirmación oficial, se trataría de una medida antipopular histórica, ya que sería la primera vez en 52 años que la televisión pública no pasa un Mundial.
La TV Pública no comprará los derechos para transmitir el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, según trascendió este martes, en una decisión que marca el fin de una racha ininterrumpida de 52 años, ya que el canal estatal había participado en la transmisión de todas las Copas del Mundo desde Alemania 1974.
Según se conoció, la medida no es “política” sino “económica”, ya que se prefirió “no gastar siete millones de dólares en fútbol”, según publicó Corta. Esta resolución forma parte de la política de recortes en las erogaciones del Estado nacional.
“Hay varios tipos de derechos y esto no es una decisión política: no vamos a gastar 7 palos verdes en fútbol”, sostuvo una fuente de contacto directo con el presidente Javier Milei, de acuerdo con el medio citado.
La decisión se suma a otras modificaciones recientes en los acuerdos de la emisora estatal. Por ejemplo, este año la Televisión Pública no transmitió el partido entre Argentina y Chile por las Eliminatorias.
A diferencia del Mundial de Qatar 2022, que generó gastos de casi 10 millones de dólares pero también ingresos por 12 millones en publicidad, el Gobierno actual opta por un camino de austeridad en eventos deportivos.
La resolución, que puede ser revertida hasta diciembre, abre interrogantes sobre el futuro del acceso universal del público argentino a los grandes eventos deportivos. La interrupción de esta cadena, que duró más de medio siglo, plantea un nuevo escenario en la estrategia comunicacional y presupuestaria del Estado.
Recientemente, en el caso del Mundial de Clubes 2025 que organizó la FIFA, todos los partidos fueron transmitidos de forma gratuita por la aplicación DAZN, mientras que el canal Telefe tenía los derechos de los encuentros de River y Boca, y de algunos otros choques más.
