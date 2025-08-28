Milei negó las acusaciones por las presuntas coimas y apuntó contra Spagnuolo

En medio de la caravana en Lomas de Zamora, el Presidente rechazó de plano los audios que involucran al extitular del organismo y aseguró que iniciará acciones judiciales. Javier Milei rompió el silencio sobre uno de los escándalos que sacuden a su gestión: las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En plena caravana realizada en Lomas de Zamora, el mandatario fue consultado por un cronista sobre las denuncias que surgieron a partir de los audios filtrados de Diego Spagnuolo. El presidente no dudó en responder y, con tono firme, negó la veracidad de las acusaciones a C5N: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”. El mandatario buscó así despejar cualquier sospecha que pueda afectar la campaña de La Libertad Avanza (LLA) a menos de dos semanas de las elecciones del 7 de septiembre. La situación generó un fuerte revuelo en el entorno presidencial, ya que los audios revelados golpearon de lleno en un área especialmente sensible del Estado. El oficialismo considera que se trata de una operación política destinada a dañar la imagen del gobierno en un momento clave de la campaña electoral. En paralelo, en las redes sociales y en el arco opositor se multiplicaron los cuestionamientos sobre el funcionamiento interno de la ANDIS, un organismo que maneja fondos millonarios destinados a políticas de inclusión. La oposición exige que la Justicia avance rápidamente para determinar si existió un circuito de corrupción o si, como asegura el Presidente, se trata de una maniobra basada en falsedades. La caravana de Milei en Lomas de Zamora, que ya había generado tensiones con el intendente Federico Otermín por los cortes de tránsito, terminó marcada por este cruce con la prensa. El mandatario buscó mostrarse cercano a la gente en un bastión del peronismo, pero el escándalo por la denuncia de Spagnuolo terminó robándose parte del protagonismo del acto. De esta manera, no solo intentó desactivar el impacto político de las acusaciones, sino también dejar asentado que el Gobierno enfrentará judicialmente a quienes, según él, buscan ensuciarlo. Fuente: Minuto 1