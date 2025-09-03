Del Arco reafirmó su compromiso con Paclín: “Soy una senadora presente, una senadora de palabra”

Entre el 1 y el 3 de este mes se desarrolla en el Hotel Amerian el Encuentro de los Comités Ejecutivos de la Confederación de Parlamentarios de las Américas (COPA) y de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas, con la participación de legisladores de todo el continente. La senadora departamental por Paclín, Virginia Del Arco, participa en calidad de representante del Cono Sur en el Comité Ejecutivo de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas, fortaleciendo la presencia de Catamarca y del departamento en un espacio internacional de relevancia. En diálogo con la prensa, la legisladora subrayó que “la importancia del Estado, la importancia de seguir trabajando en estas políticas públicas, no solamente de las mujeres, sino en pos de nuestras poblaciones, es lo que nos motiva a continuar defendiendo los intereses de las y los catamarqueños”. También remarcó que, pese a los avances, aún queda mucho camino por recorrer en el departamento: “Por supuesto, si ustedes me preguntan, nos quedan muchas cosas por hacer por Paclín. La verdad que a mí me enorgullece ser la senadora del departamento”. Finalmente, reafirmó su compromiso político y territorial: “Soy una senadora presente, una senadora de palabra, y estoy convencida de que vamos a seguir trabajando porque me han quedado muchas cosas pendientes para concretar”. La presencia de Del Arco en este encuentro internacional no solo refuerza la representación de Catamarca en el plano parlamentario continental, sino que también deja abierta la posibilidad de nuevas perspectivas políticas para Paclín.