Milei presenta su nuevo libro “La construcción del milagro” con show musical incluído

El presidente Javier Milei presentará este lunes su nuevo libro titulado “La construcción del milagro” en el Movistar Arena, en un evento que combinará política, música y discurso. La cita está prevista para las 18:00, y el mandatario estará acompañado por funcionarios del Gobierno y por su grupo musical, “Las Fuerzas del Cielo”, con el que ofrecerá un breve recital antes de hablar sobre su obra.

Al igual que en la presentación de “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica” en el Luna Park en 2024, el vocero presidencial Manuel Adorni será el presentador oficial del evento. Además, contará con la participación del conferencista Agustín Laje, quien ofrecerá una disertación previa a la intervención del mandatario.