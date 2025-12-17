“Batata” Clerc se quebró al hablar de Guillermo Vilas y conmovió al mundo del tenis

En una entrevista televisiva, el actual analista de tenis se emocionó al recordar su vínculo con el máximo exponente de ese deporte en la historia argentina. El testimonio se viralizó y generó una fuerte repercusión, al contar sus peleas y sus vivencias juntos.

En las últimas horas, se hizo viral la entrevista que le realizó el periodista Pablo González a José Luis “Batata” Clerc, donde habló del ayer, del hoy, de los ídolos y de su pasión por el tenis y sobre su vínculo siempre polémico con Guillermo Vilas.

Batata se emocionó hasta casi angustiarse al recordar esa relación tumultuosa, que atravesó la historia del tenis argentino. El capítulo sobre Guillermo Vilas sería lo más emocionante de la entrevista al ex número 4 del mundo.

“Es mi hermano tenístico, una persona que llevo dentro de mi corazón. Y me gustaría que esté aquí conmigo, para que salgamos a comer y recordar las cosas positivas y no tan positivas. Y gracias a Dios que estuvo Vilas porque fue el uno y Batata fue el dos”, dijo.

Y agregó: “Le diría que lo quiero, que lo extraño, que me disculpe si alguna vez le falté el respeto. Son muchas las veces que lo hice. Que fuiste un ídolo, que fuiste un genio. Gracias por todo lo que hiciste por mi país y gracias por lo que hiciste por mí, porque si lo hiciste por mi país, lo hiciste por mí también”.

La controvertida historia entre Clerc y Vilas

Los ex tenistas, íconos del deporte argentino, compartieron equipo en la Copa Davis y ambos alcanzaron lugares destacados en el ranking mundial (Vilas llegó a ser número 2 y Clerc, número 4).

Ambos tuvieron carreras individuales brillantes, logrando numerosos títulos en el circuito ATP. Vilas ganó 62, incluyendo cuatro Grand Slams, mientras que Clerc obtuvo 25 títulos.

Sin embargo, su relación estuvo marcada por una notoria rivalidad personal y diferencias por ego, al punto de llegar a jugar partidos de Copa Davis sin hablarse, como en la final de 1981 contra Estados Unidos. Esta tensa relación se convirtió en una de las anécdotas más famosas del deporte argentino.

A pesar de su rivalidad en la cancha, ambos compartieron el objetivo de popularizar el tenis en Argentina y elevarlo a la élite mundial.

Con el paso de los años, su relación mejoró, y en eventos de exhibición posteriores a su retiro, mostraron una camaradería y respeto mutuo.

Qué se sabe de la salud de Vilas

“Lo que intentamos hacer es mantener una postura de discreción y respeto, porque mi papá piensa más en las personas que lo quieren y siempre estuvieron ahí para él y trata de protegerlos, incluso más que a sí mismo. Él está muy bien, eso es lo que puedo decir, porque lo demás está reservado a la familia”, aseguró Andanin, la hija mayor de Guillermo Vilas en una entrevista que le dio tiempo atrás a la Revista Hola.

“Nosotros también somos seres humanos y no nos gusta que las personas hablen por hablar. Mi principal preocupación es la salud mental de mis hermanos. Mis hermanas tienen 13 y 14 años, y mi hermano, siete. No quiero que lean cosas en internet que puedan hacerles daño”, admitió con preocupación.