Fijan horarios para la recolección de residuos durante Año Nuevo

La Municipalidad de la Capital dio a conocer el cronograma de recolección de residuos para las festividades de Año Nuevo, con horarios diferenciados por zona y un servicio extraordinario en el centro. Se solicita a los vecinos respetar los horarios para mantener la higiene en la ciudad.

Cronograma

Zona sur: 00:00 a 04:00 horas

Zona sur/este: de 06: a 10:00 horas

Zona norte de 10:00 a 14:00 horas

Zona oeste de 14:00 a 18:00 horas

Valle Chico y centro de 14:00 a 18:00 horas

Además, el 1 de enero de 2026, se realizará un servicio extraordinario en la zona Centro, dentro de las cuatro avenidas (Güemes, Alem, Belgrano y Virgen del Valle), a las 22:00 horas.

Desde la comuna también recordaron a los vecinos que la higiene es responsabilidad de todos y solicitaron respetar los días y horarios de recolección para evitar acumulación de residuos.