La morosidad en los hogares de la Argentina es la más alta de la región

De acuerdo a los últimos datos que publicó el Banco Central, los atrasos en el pago de créditos bancarios alcanzaron el 10,6% en enero, el nivel más alto desde 2010. Qué pasa en el resto de los países y qué explica esta tendencia.

La morosidad en los pagos de préstamos y tarjetas de crédito de las familias crece mes a mes y se viene configurando uno de los mayores problemas para la economía de los hogares. El nivel de saldos impagos en la Argentina incluso llegó a superar a los que registran otros países de la región.

De acuerdo a los últimos datos que publicó el Banco Central, la mora en los créditos bancarios destinados a las familias fue de 10,6% en enero y alcanzó la cifra más alta desde 2010, cuando empezaron a contabilizarse los datos. Implica, además, un salto de 292% en relación con los números de hace un año.

La situación, además, se agrava en el caso de los préstamos personales, donde la irregularidad llegó a 13,2%, y en las tarjetas de crédito, que registran saldos impagos en el 11% del total.

En las entidades no financieras -como billeteras virtuales y fintech-, la irregularidad es aún mayor. De acuerdo al relevamiento que realiza la consultora Eco Go, la mora con las entidades no bancarias se ubicó en 23,9%. “Es casi cuatro veces la irregularidad del crédito total del sistema financiero y 2,4 veces la del crédito para consumo bancario de las familias”, indicaron.

La Argentina, con la morosidad en los hogares más alta de la región

Pero más allá de lo que sucede a escala local, en la comparación con otros países vecinos, la Argentina registró el nivel más elevado de morosidad para el segmento de las familias. Si bien la irregularidad empezó a crecer de forma sostenida desde principios de 2025, el país alcanzó esa suerte de “podio” en julio del año pasado, con lo que encadena seis meses consecutivos en ese lugar.

De acuerdo a la información los bancos centrales de cada país y la superintendencia financiera de Colombia que relevó la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, la Argentina mostró en enero el nivel más alto de irregularidad en la cartera de hogares, seguida por Brasil (5,2%) y Colombia (5,1%), que reportaron incluso cifras muy por debajo de las locales. La lista la completan México (3%), Chile (2,6%) y Paraguay (2,3%).

La morosidad en los hogares de la Argentina es la más alta de la región. (Foto: Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia).

“La irregularidad de la cartera de préstamos a las familias en la Argentina superó al 10% en enero y casi triplica al promedio de la región. Este fenómeno es ‘novedoso’: a principios de 2025, la media regional era de 3,7%, en tanto que la mora de las familias argentinas estaba algo por debajo del 3%. No fue un fenómeno global o latinoamericano, sino que se concentró en nuestro país”, analizó Matías Rajnerman, jefe de macroeconomía del Banco Provincia.

El crecimiento en la morosidad de las familias se explica principalmente por la reconfiguración de los gastos de los hogares y la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos en un contexto donde hay sectores de la actividad económica que todavía no logran recomponerse.

“La misma recesión, en conjunto con cierto deterioro del poder adquisitivo y las dificultades crecientes en varios sectores productivos, está generando problemas de repago de préstamos, luego de un aumento fuerte en los montos otorgados varios meses atrás”, resumieron en la consultora LCG.

“Además del apretón monetario y una economía de centros urbanos estancada -el avance del PBI obedece al sector agropecuario, la minería y el sector petrolero-, el acotado desarrollo del sistema financiero argentino, que modera la oferta de crédito, también contribuyeron a esta dinámica”, describió Rajnerman. Y cerró: “Hacia adelante, será fundamental que los salarios recuperen al menos parte del terreno cedido para poder revertir esta tendencia: con tasas que superan a la inflación mensual, será necesario no solo que los ingresos dejen de perder contra los precios, sino que además le ganen, para que la relación cuota salario no siga aumentando, y en consecuencia, la irregularidad del sistema continúe in crescendo”.