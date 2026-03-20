Este viernes 20 de marzo, la Casa de la Puna, en la Capital catamarqueña, se prepara para recibir a turistas y residentes dispuestos a celebrar el fin de semana largo con música, danza y tradición.

A partir de las 22 hs. el atractivo abrirá sus puertas para proponer un imponente recital de las figuras que cautivaron a todo el país que siguió por pantalla nacional el certamen La Voz Argentina 2025. Agustín Isasmendi y Nazarena Romero , los representantes de Catamarca, serán los anfitriones del espectáculo del que participarán: Chequelo (Córdoba), Iván Horrocks (Córdoba) Emma Roach (Córdoba), Leandro Colman (Formosa) y Enrique & Tomás (Tucumán). La conducción del evento estará a cargo de Gaby Guia.

Durante la noche, los artistas irán pasando por el escenario acompañados por una banda estable, alternando canciones que interpretaron durante el programa con otros temas de su repertorio, en un formato dinámico que propone distintos momentos musicales a lo largo del espectáculo. Las entradas anticipadas tienen un valor de $12.000 y pueden reservarse a través de los siguientes contactos: 3834030739 o 3834005195.

Además del show, el público podrá disfrutar del servicio gastronómico de Achalay, reconocido por su propuesta de comidas regionales y platos tradicionales, además de bebidas y tragos para acompañar la noche.

Pero la apuesta del emprendimiento durante el fin de semana largo será mayor: domingo 22 al mediodía ofrecerá cabrito a la estaca, además de costillares a la llama. En tanto, el lunes 23 se podrá disfrutar de cabeza guateada, locro y empanadas al horno de barro, acompañados de vinos regionales en un espacio verde, al aire libre y también con propuestas folklóricas de artistas locales.

Para toda la familia

Durante el sábado 21 y domingo 22, de 18 a 22 horas, la plaza “Quique Sánchez Vera”, frente a Casa de la Puna será una vez más el escenario de numerosos feriantes que ofrecerán sus productos artesanales y de diseño.

Los puestos darán el marco ideal para el escenario montado en plena calle donde se ofrecerá un espectáculo gratuito de música y danza. De 18 a 19 hs. Anita Maldonado propone aprender a bailar zamba (sábado) y cueca (domingo), para luego dar paso a los artistas que brindarán un homenaje al artesano cuyo día se celebra hoy.

El grupo Wankara, un colectivo de mujeres copleras guardianas del canto ancestral con caja, brindarán su canto desde la raíz andina, tejiendo memoria, identidad y territorio a través de la copla. El Ballet Academia Atahualpa Yupanqui brindará un homenaje a los artesanos y finalmente, Las Voces del Viento tras 12 años de carrera artística contagiará al público con la fiesta de los ritmos andinos.

El domingo 22, a las 19.30 hs. el canto chacarero tendrá voz, fuerza y belleza mediante la actuación de Luz Segura y un repertorio dedicado a los cantores que legaron los célebres temas del cancionero popular. Posteriormente el Ballet Semblanzas demostrará por qué ostenta premios y consagraciones en el arte de sus bailarines, para cerrar la puesta musical Cardones, el grupo folklórico que logró ensamblar el talento vocal en una propuesta de indiscutido compromiso identitario.

Las actividades previstas para este sábado y domingo en Casa de la Puna serán gratuitas y para el disfrute de grandes y chicos.

Quienes deseen conocer la agenda completa de actividades organizadas o impulsadas por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital, pueden consultar en la página web sfvc.tur.ar o en las redes sociales oficiales SFVC Turismo.