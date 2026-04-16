jueves, abril 16, 2026
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Grave: Aprenden a chofer de ana aplicación por intentar abusar de una joven

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By Datamarca4

Ayer, efectivos de la Seccional Octava se constituyeron en la intersección de las calles Padre Jácome Cardozo y Los Algarrobos, donde procedieron a la aprehensión de un hombre de 34 años de edad, sindicado de querer abusar de una mujer.

El sujeto fue sindicado por una joven de 19 años, como el presunto autor de haber intentado realizarle tocamientos impúdicos cuando efectuaba un viaje solicitado a través de una aplicación, en un automóvil Renault Sandero, de color blanco.

Por lo sucedido, el vehículo fue incautado mientras que el aprehendido quedó alojado en la Seccional, tomando intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, desde donde se impartieron las medidas a seguir.

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