Horarios y centros de testeo para Dengue y Chikungunya en la Capital

Con el objetivo de fortalecer la vigilancia epidemiológica en la ciudad, la Secretaría de Salud Municipal informa el esquema de atención para la extracción de muestras destinadas a la detección de Dengue y Chikungunya.

Los vecinos que presenten síntomas y cuenten con la indicación médica correspondiente pueden asistir a los siguientes centros:

Centro de Salud “Madre Teresa de Calcuta”: De lunes a viernes, de 07:00 a 11:00 hs. y de 14:00 a 17:00 hs.

Sanidad Municipal: El laboratorio también realiza extracciones en los turnos de mañana y tarde.

Para garantizar el correcto procesamiento de los datos, los pacientes deben presentarse con: Ficha médica completa y pedido epidemiológico emitido por el médico tratante.

Importante

Una vez realizada la extracción en los laboratorios municipales, las muestras son derivadas al Laboratorio Central del Ministerio de Salud de la Provincia, organismo encargado del procesamiento y análisis final de los resultados.

Este procedimiento es un eslabón fundamental en el diagnóstico temprano y el seguimiento de las enfermedades transmitidas por mosquitos, permitiendo una intervención rápida en los barrios y el cuidado de la salud de todos los capitalinos.