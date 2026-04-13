Salud espera nueva partida de vacuna antigripal para mayores de 65 años

El Ministerio de Salud de la provincia informa a la comunidad que, en los vacunatorios de toda la provincia, se encuentran disponibles dosis de la vacuna antigripal pediátrica y para adultos hasta 64 años; asimismo desde la Dirección de Epidemiología explicaron que se encuentran a la espera de una nueva partida de la vacuna adyuvantada, para personas mayores de 65 años. Cabe aclarar que una vez que se reciban las dosis se distribuirán en todos los centros de salud de la provincia con el fin de que se encuentren disponibles para toda la población. La vacuna antigripal reduce las complicaciones graves, hospitalizaciones, secuelas y muertes ocasionadas por el virus influenza, especialmente en los grupos de riesgo. La misma debe ser aplicada en forma oportuna, idealmente antes del comienzo del invierno, etapa de mayor circulación del virus. El Calendario Nacional de Vacunación incluye la vacuna antigripal para el personal de salud, personas de 65 años o más; embarazadas (en cada embarazo y en cualquier trimestre); niños y niñas de 6 a 24 meses de edad y personas de 24 meses a 64 años inclusive con factores de riesgo. La población objetivo no necesita orden médica ni indicación, a excepción del grupo de 24 meses a 64 años con factores de riesgo, quienes podrán presentar orden médica o documentación que acredite la existencia de dichas enfermedades preexistentes incluidas en los grupos de riesgo.