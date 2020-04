El video se hizo viral en Brasil en cuestión de horas, y no era para menos. En medio de postales de ciudades vacías y personas cuarentenadas en todas partes del mundo por la pandemia de coronavirus, el aluvión de personas ingresando al Neumarkt Shopping en la ciudad de Blumenau, en el Estado de Santa Catarina, causaron conmoción.

En las imágenes se ve a los clientes (algunos de ellos de edad avanzanda), todos con barbijos, caminando sobre una alfombra roja. Los empleados, también con máscaras protectoras, los aplauden a medida que van ingresando por las puertas vidriadas. Un saxofonista los recibe tocando la canción Have you ever seen the rain? (¿Alguna vez has visto la lluvia?), de la banda Credence Clearwater Revival.

Más allá de que la distancia social entre los asistentes al shopping no se respetaba, la presencia del saxofonista ya era una violación a la resolución que permitía la reapertura: los espectáculos de música en vivo no fueron autorizados para esta etapa.

El hecho de que los comercios en Santa Catarina está empezando a reabrir en medio de advertencias de que América Latina aún no ha sufrido lo peor de la pandemia es el indicador más cabal de cuán intensa es la presión en Brasil por relanzar la economía.

El presidente Jair Bolsonaro, la cara más visible de la campaña que minimiza las consecuencias de la pandemia, cosechó el 75% de los votos en Santa Catarina en el balotaje presidencial de 2018. No sorprende que el Estado ha sido uno de los más enérgicos en apoyar la posición del presidente.

