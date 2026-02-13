Confirman primer caso de sarampión del año en Argentina y refuerzan la vigilancia sanitaria

El Instituto Malbrán de confirmó ayer el primer caso de sarampión de 2026 en Argentina. Se trata de un hombre de 29 años con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con antecedentes de viaje a Filipinas. El ministerio de Salud de la Nación investiga contactos y pide completar esquemas de vacunación ante el aumento regional de casos.

Tras la notificación, el Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica para intensificar la vigilancia.

Según informó el Ministerio de Salud, el paciente había estado en contacto con un caso confirmado durante un vuelo internacional y actualmente permanece en aislamiento domiciliario junto a su grupo conviviente.

Los primeros síntomas se registraron el 9 de febrero y la consulta médica se realizó al día siguiente.

Investigación de contactos

Durante el período de transmisibilidad, previo a la aparición del exantema, el joven asistió a un evento y visitó la localidad de General Pacheco, donde mantuvo encuentros sociales.

Equipos de salud de la provincia de Buenos Aires trabajan en la delimitación del radio de contactos para realizar seguimiento clínico y bloqueo vacunal.

La investigación epidemiológica determinó que el contagio se produjo en un vuelo entre Manila, Filipinas, y Sídney, el 27 de enero. Ese antecedente había sido reportado por el Centro Nacional de Enlace, lo que permitió iniciar el monitoreo del caso antes de la confirmación de laboratorio.

Refuerzo del esquema de vacunación

Desde el Ministerio de Salud recordaron que la vacunación es la principal herramienta de prevención. “Con dos dosis, la vacuna alcanza una efectividad del 97% y es segura”, señalaron desde la cartera sanitaria.

El Calendario Nacional de Vacunación establece desde enero de 2026 que la primera dosis debe aplicarse a los 12 meses de edad. La segunda corresponde a niños nacidos a partir del 1 de julio de 2024 y se administra entre los 15 y 18 meses. Para quienes nacieron antes de esa fecha, la segunda dosis se aplica a los cinco años.

En el caso de viajeros, se recomienda completar el esquema al menos 15 días antes de la partida. Los niños de seis a once meses deben recibir una “dosis cero”, mientras que adolescentes y adultos deben acreditar dos dosis o inmunidad comprobada. Las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes.

Preocupación regional

El caso se produce en un contexto de alerta continental. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que América atraviesa la mayor suba de casos en más de una década. Durante 2025 se notificaron 14.891 contagios confirmados en 13 países, 32 veces más que en 2024.

En las primeras semanas de 2026, al menos siete países ya reportaron más de 1.000 nuevos casos, lo que evidencia una aceleración sostenida de la transmisión. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud informó que en 2025 hubo más de 552.000 casos sospechosos en 179 países, con cerca de 247.000 confirmados.

En Argentina, la cobertura vacunal continúa por debajo del umbral recomendado: en 2024, el 82% de la población objetivo recibió la primera dosis y apenas el 46% la segunda, cuando se requiere al menos un 95% para lograr inmunidad comunitaria.

Las autoridades sanitarias insisten en completar los esquemas y consultar ante síntomas compatibles para evitar nuevos brotes y sostener el control de una enfermedad prevenible por vacunación.

Fuente / La Voz del Interior