El Cine Teatro Valle Viejo presenta propuestas para toda la familia

El Cine Teatro Valle Viejo renueva su cartelera semanal con una programación variada que combina entretenimiento familiar, clásicos del cine y propuestas de fuerte contenido emocional, consolidándose como un espacio cultural de referencia en el departamento. Entre las principales propuestas se destaca la proyección de Super Mario Galaxy, disponible en formato 2D y 3D, con funciones el jueves desde las 17 horas, el sábado a partir de las 15:30 y el domingo desde las 17. La película, pensada para todo público, invita a disfrutar de una aventura dinámica y divertida ideal para compartir en familia. La programación también incluye Cumbres borrascosas, que se exhibirá el jueves a las 23:00. Se trata de una historia intensa y apasionada que retoma uno de los grandes clásicos de la literatura universal, ofreciendo una experiencia cinematográfica cargada de dramatismo y profundidad. Por su parte, La pasión de Cristo formará parte de la cartelera con funciones el sábado a las 22:15 y el domingo a las 21:15, ambas con entrada libre y gratuita. Esta propuesta invita a los espectadores a vivir una experiencia conmovedora, en el marco de una obra que ha marcado al cine por su potencia narrativa y emocional. La programación se desarrollará durante el fin de semana en la sala del Cine Teatro Valle Viejo, con funciones pensadas para distintos públicos y horarios accesibles. Para conocer más detalles o consultar la cartelera completa, se puede ingresar a cine.valleviejo.gob.ar.