Este lunes entra en vigencia la receta digital para afiliados de OSEP

La nueva modalidad ya se encuentra operativa y será la única válida para la prescripción de medicación ambulatoria. La receta será emitida por el médico y podrá visualizarse desde la app OSEP Móvil Catamarca, correo electrónico o WhatsApp.

Desde este lunes comienza a regir de manera oficial la receta digital para afiliados de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), en el marco del proceso de modernización y digitalización de los servicios de salud que impulsa la institución.

A partir de su entrada en vigencia, la prescripción de medicamentos ambulatorios se realizará exclusivamente a través del sistema de receta digital. El procedimiento establece que el médico emitirá la receta de manera electrónica y el afiliado recibirá la notificación correspondiente en la app OSEP Móvil Catamarca, desde donde podrá ingresar al link de acceso para visualizarla y presentarla en la farmacia.

Además de la notificación en la aplicación, el profesional médico podrá enviar la receta digital al afiliado por correo electrónico o WhatsApp, modalidades que también son válidas para la dispensa de la medicación. De este modo, se garantiza accesibilidad y flexibilidad en el uso del nuevo sistema, adaptándose a las distintas realidades de los afiliados.

Por su parte, se recuerda que, en esta primera etapa, la receta digital se aplicará únicamente a la medicación ambulatoria. En el caso de los medicamentos de alto costo, la dispensa continuará realizándose mediante el mecanismo habitual vigente hasta el momento.

La implementación de la receta digital permite fortalecer la seguridad, trazabilidad y control en la prescripción y provisión de medicamentos, evitando irregularidades, reduciendo el uso de papel y optimizando los tiempos tanto para afiliados como para prestadores y farmacias, como así también contribuye a prevenir la automedicación.

En este contexto, la receta digital se integra a otras herramientas implementadas por la institución, como la app OSEP Móvil Catamarca, el pago de órdenes y autorizaciones mediante Mercado Pago, el uso de credenciales digitales, el Portal de Trámites y los sistemas de autogestión, consolidando un modelo de atención más ágil, seguro y eficiente.