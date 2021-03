En la jornada del lunes tras el viaje de agenda del Intendente de Fray Mamerto Esquiú, Dr. Guillermo Ferreyra , la Presidenta del Concejo Deliberante Susana Acosta, quedó a cargo del Ejecutivo como lo establece el Artículo 115° de la Carta Orgánica Municipal.

A raíz de esto el Concejo Deliberante quedó a cargo del Vicepresidente, Concejal Antonio Arpires, quien en pleno uso de sus facultades convocó a los Concejales a celebrar la Sesión Preparatoria del periodo legislativo 2021, para el día 4 de Marzo a las 10 horas.

Sin embargo en el día de de hoy el Concejal Arpires toma conocimiento que por Decreto de Presidencia, se deja sin efecto la fecha para realizar la Sesión Preparatoria.

“La Concejal Susana Acosta se sigue manejando de manera autoritaria, hoy por la mañana nos damos con la noticia que dejó sin efecto el Decreto que acordamos ayer. Los argumentos de Acosta son que hice la convocatoria sin el conocimiento de la mitad del cuerpo, a lo cual miente, miente como lo hace siempre para hacernos quedar mal con los vecinos. Además, hay algo que no quiero dejar de poner en conocimiento de la sociedad, es que si hasta el día de hoy no se pudo llevar adelante la Sesión Preparatoria para dar inicio al periodo de sesiones del presente año, es por exclusiva responsabilidad de la Concejal Acosta y sus alfiles, los Concejales René Romero y Daniel Vildoza, que hacen lo que ella les ordena” expresa Arpires.

“Se llena la boca hablando por los distintos medios acusándome a mí y a mis colegas Concejales Guerrero y Segura que no queremos trabajar y son ellos los que están demostrando que no quieren sesionar, quieren cobrar sin trabajar.

El Concejo Deliberante, debe llevar adelante la Sesión Preparatoria a fin de dar inicio a las Sesiones Ordinarias, basta de excusas, todos los días se fija Acosta si el Intendente viaja o no, el Intendente tiene sus ocupaciones como cualquier Intendente, si viaja o no poco nos tiene que interesar, nosotros debemos llevar adelante nuestra tarea, cuando ella queda a cargo del Departamento Ejecutivo, somos cinco los concejales que quedamos y podemos funcionar normalmente, su soberbia la hace creer que es imprescindible, que si no está el Concejo no puede funcionar y no es así, está muy equivocada”.

“No entiendo porqué hace esto la Concejal o cuáles serán sus verdaderos intereses ya que no consultó a ninguno de sus pares, en definitiva parecería que no quiere dejar de estar en cartelera o piensa que esto le da algún rédito, y pasa la Sesión Preparatoria sin fundamentos para el día Viernes 5 de Marzo, sólo un día después, no le encuentro ningún sentido” denunció el concejal Arpires.