Tras cortar una racha de 12 partidos sin victorias, los hinchas del Xeneize se volcaron a las redes sociales con humor y creatividad para celebrar el triunfo 3-0 ante Independiente Rivadavia.

Después de varias semanas complicadas, Boca Juniors logró un triunfo contundente en Mendoza ante Independiente Rivadavia, con goles de Centurión en contra, Zeballos y Velasco cerrando un marcador final de 3 a 0. La victoria no solo significó un respiro futbolístico para el equipo de Miguel Ángel Russo, sino que también se convirtió en la excusa perfecta para que los hinchas explotaran de alegría en redes sociales.

En plataformas como Twitter e Instagram, los memes por el fin de la “mufa” se multiplicaron: muchos destacaron el humor con imágenes de hinchas relajados celebrando con banderas, y hasta se viralizaron gifs.

El triunfo, además de cortar la mala racha de 12 partidos sin ganar, le permitió al Xeneize recuperar confianza y mejorar el ánimo de cara a los próximos desafíos del torneo. Y mientras el equipo se enfoca en sumar puntos, los memes seguirán dando vueltas como reflejo de la alegría de los fanáticos.

No lo puedo creer, Boca ganó después de 12 partidos gente😭

pic.twitter.com/ttjE2G82Eo — 🇦🇷Dal || KARMA (@bangftkook_97) August 18, 2025

Que belleza arrancar la semana así, gracias boca pic.twitter.com/NnSUFzCbUt — Luciano (@Luchito_894) August 18, 2025