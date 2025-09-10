Ya es vista como la primera revolución de la generación Z. Hubo ataques a sedes gubernamentales y residencias de líderes, pero también a otros edificios distinguidos de la capital.

Imágenes de un dron este miércoles mostraron humo aún saliendo del edificio carbonizado del Hotel Hilton en Katmandú.

El edificio fue incendiado durante las protestas del martes, según los medios indios.

Varios edificios gubernamentales, desde la Corte Suprema y el Parlamento hasta las casas de los ministros, incluida la residencia privada del primer ministro nepalí KP Sharma Oli, también fueron incendiados en las protestas del martes, y los disturbios solo disminuyeron después de su renuncia.

Nepal: Hilton Hotel in Kathmandu all charred after it was set on fire during the recent anti-corruption protest. Drone visuals from the area.

El peor trastorno en décadas en la pobre nación del Himalaya fue provocado por una prohibición de las redes sociales revelada la semana pasada, pero revocada el lunes cuando la policía disparó gases lacrimógenos y balas de goma para controlar a las multitudes.

El Ministerio de Salud de Nepal dijo el miércoles que el número de muertos en las protestas anticorrupción de esta semana aumentó a 25. También dijo que 633 personas resultaron heridas.

LA CORTE SUPREMA DE NEPAL EN LLAMAS 🇳🇵 El máximo tribunal arde en Katmandú en medio de las protestas más intensas de la historia reciente del país. En apenas seis horas, Nepal pasó del bloqueo de redes sociales a un estallido sin control: la censura encendió las calles

La ola de incendios se extendió a múltiples objetivos políticos. Entre las viviendas atacadas o incendiadas se encuentran las residencias de Sher Bahadur Deuba, líder del partido más grande Congreso Nepalí; el presidente Ram Chandra Poudel; el ministro del Interior Ramesh Lekhak; y el líder del Partido Comunista de Nepal Maoísta, Pushpa Kamal Dahal.

Los manifestantes también incendiaron la residencia privada del primer ministro Oli en la localidad de Balkot, según imágenes difundidas en redes sociales y televisiones locales que mostraron la vivienda envuelta en llamas y densas columnas de humo negro. Los protestantes intentaron derribar los árboles que servían de cerco a la propiedad.