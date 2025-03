La presidenta de la Cámara de la Construcción de Catamarca, Anahí Díaz, advirtió sobre la crítica situación que atraviesa el sector de la obra pública en la provincia debido a la falta de pagos y el retraso en la llegada de fondos nacionales. Díaz señaló que las empresas constructoras enfrentan importantes demoras en el cobro de los certificados de obra, algunas de las cuales datan de septiembre del año pasado. Esta situación ha generado una crisis financiera en el sector, poniendo en riesgo la continuidad de los proyectos en ejecución. “Las empresas están sufriendo un gran atraso en el cobro de los certificados. Algunas demoras vienen desde septiembre pasado”, explicó Díaz, agregando que los fondos provenientes del Gobierno Nacional no están ingresando, lo que impide la ejecución de los contratos de obra ya firmados. Si bien destacó el esfuerzo de la provincia por sostener el ritmo de trabajo, indicó que los recursos disponibles no son suficientes. “La provincia hace un esfuerzo, pero no es suficiente. Estamos solicitando asistencia financiera a los bancos, pero las tasas de interés están muy altas”, afirmó. Ante este panorama, las empresas constructoras evalúan la posibilidad de paralizar las obras hasta que se regularicen los pagos, lo que podría impactar negativamente en el empleo y el desarrollo de infraestructura en Catamarca.