Diputados se prepara para una sesión clave, con foco en los vetos de Milei

La Cámara baja debate este miércoles una agenda cargada que incluye la reforma jubilatoria, la emergencia en discapacidad y el caso $LIBRA, en medio de tensiones con el Gobierno.

En un marco de suma tensión en las afueras del Congreso, la Cámara de Diputados lleva a cabo este miércoles una megasesión desde las 12 del mediodía, en la que se abordarán varios de los puntos que más incomodidad generan en la Casa Rosada.

Entre los temas centrales se encuentran los vetos del presidente Javier Milei a la reforma jubilatoria y a la declaración de emergencia en discapacidad, dos proyectos que contaron con amplio respaldo opositor en su aprobación inicial.

El temario no se limita a esas discusiones. También se pondrán sobre la mesa los proyectos de los gobernadores vinculados al reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y al impuesto a los combustibles líquidos (ICL), una cuestión que los mandatarios provinciales vienen reclamando para reforzar sus presupuestos. Otro de los puntos será la emergencia en Bahía Blanca, también frenada por el Poder Ejecutivo, lo que promete reavivar la disputa entre oficialismo y oposición.

La sesión incluirá además la reforma del Régimen Penal Tributario, iniciativas para modificar el huso horario y un debate de alto voltaje político: la nueva conformación de la comisión investigadora por la causa $LIBRA. Este caso, que involucra sospechas de irregularidades financieras, será analizado con un esquema distinto para designar autoridades y establecer plazos de trabajo, buscando evitar bloqueos en su funcionamiento.

La convocatoria surgió a partir de un pedido encabezado por Germán Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria, acompañado por legisladores de Encuentro Federal, Democracia Para Siempre y la Coalición Cívica. La amplitud de apoyos refuerza la expectativa de que la sesión tenga un quórum robusto y una duración extendida, con varias votaciones que podrían marcar la agenda política de las próximas semanas.

Desde el oficialismo se espera una defensa cerrada de los vetos presidenciales, bajo el argumento de la necesidad de cuidar las cuentas públicas y evitar medidas que agraven el déficit. Sin embargo, en la oposición anticipan que buscarán dejar en evidencia la tensión entre el discurso de ajuste del Gobierno y las demandas sociales que quedaron relegadas.

La del miércoles será, sin dudas, una de las sesiones más intensas del año: un escenario donde se pondrán a prueba las alianzas, los equilibrios internos y el nivel de resistencia política frente al estilo de confrontación que impulsa Milei.

Marcha “multisectorial” en las afueras del Congreso

Este miércoles, el Congreso de la Nación vuelve a ser escenario de una nueva marcha “multisectorial”, en la que confluirán jubilados en su tradicional movilización semanal, junto a las dos facciones de la CTA y el gremio de estatales ATE.

El objetivo principal es reclamar a la Cámara de Diputados el rechazo definitivo a los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de aumento jubilatorio y de emergencia en Discapacidad.

Además, familiares y personas con discapacidad también se movilizarán hacia el Congreso, tras iniciar una vigilia el martes en Plaza de Mayo, exigiendo el rechazo legislativo al veto de la ley de emergencia en su área.