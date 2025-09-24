Brutalidad: Patotearon a un adolescente en una escuela de la Capital

Un grave hecho de violencia se registró esta tarde en el interior de la Escuela Secundaria Nº 47 Ramón S. Castillo, ubicada en Maipú Norte.

La propia madre de la víctima relató que su hijo fue atacado por otros alumnos en el SUM del establecimiento. Los atacantes le propinaron al adolescente golpes de puño y patadas en los testiculos, provocándole varias lesiones.

El jovencito debió ser trasladado al Hospital San Juan Bautista para su atención.