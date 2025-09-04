Selección Argentina ante Venezuela, por las Eliminatorias Sudamericanas 2026

La “Albiceleste” recibe a la “Vinotinto” en El Monumental en un duelo que marcará la despedida del capitán de los encuentros oficiales en el país. La Selección Argentina vivirá este jueves una jornada cargada de emoción cuando enfrente a Venezuela en el estadio Monumental, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Más allá de lo deportivo, el encuentro quedará en la historia por ser el último partido oficial de Lionel Messi con la camiseta nacional en territorio argentino, un hecho que sus propios dichos en la previa terminaron de confirmar. El partido está programado para las 20:30 y será transmitido por TyC Sports y Telefe. El árbitro designado es el chileno Piero Maza, con Juan Lara a cargo del VAR. El equipo de Lionel Scaloni llega con los deberes cumplidos, ya que lidera la clasificación con comodidad y aseguró su lugar en la próxima Copa del Mundo tras la histórica goleada 4-1 ante Brasil en Río de Janeiro. En cuanto a lo estrictamente futbolístico, Scaloni mantiene dos dudas en la formación inicial. Una se centra en el mediocampo, donde Giovani Lo Celso podría ingresar por Alexis Mac Allister, quien no está en óptimas condiciones físicas. La otra incógnita está en la delantera, con la disputa entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez para acompañar a Messi. El simbolismo del duelo supera a la tabla de posiciones. La hinchada espera rendirle homenaje al capitán en lo que será su adiós oficial como local en Eliminatorias. Si bien Messi seguirá vistiendo la camiseta albiceleste, no volverá a disputar un encuentro oficial en Argentina, lo que convierte a esta cita en una despedida anticipada y cargada de nostalgia. Venezuela, por su parte, afronta un compromiso clave en su objetivo de clasificar por primera vez a un Mundial. El conjunto dirigido por Fernando Batista ocupa el séptimo lugar y hoy se encuentra en zona de repechaje. Para aspirar a un pase directo, necesita sumar la totalidad de puntos en esta doble fecha y esperar un tropiezo de Colombia, que marcha sexta. El contraste entre ambos equipos es evidente: mientras Argentina vive un momento histórico con Messi como bandera y Scaloni consolidado, la “Vinotinto” busca hacer historia a base de esfuerzo y esperanza. El telón se levantará en Núñez con un choque que no solo definirá puntos, sino que quedará marcado como el último capítulo de Messi en un partido oficial en suelo argentino. Argentina vs. Venezuela: probables formaciones Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni. Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, Cristian Cásseres, Jefferson Savarino; Josef Martínez, Salomón Rondón. DT: Fernando Batista. Argentina vs. Venezuela: otros datos Estadio: Mas Monumental. Horario: 20:30. Árbitro: Piero Maza (CHI). VAR: Juan Lara (CHI). TV: TyC Sports y Telefe.