Sin Messi, Argentina quiere cerrar las Eliminatorias con otra alegría ante Ecuador

Con un once alternativo y sin la Pulga, la Scaloneta visita al seleccionado dirigido por Beccacece.

La Selección Argentina afronta este martes su última presentación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Desde las 20, el equipo de Lionel Scaloni visita a Ecuador en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, con transmisión de Canal 7 Satelital de Santiago del Estero y arbitraje del colombiano Wilmar Roldán.

El combinado nacional llega con la clasificación asegurada y el primer puesto garantizado en la tabla con 38 puntos, producto de 12 victorias, 2 empates y 3 derrotas. En su última presentación, la Albiceleste venció por 2-0 a Venezuela en el Monumental, en lo que fue la despedida de Lionel Messi de los partidos oficiales en Argentina. El capitán no viajó a Guayaquil ya que acordó con el cuerpo técnico enfocarse en su preparación con Inter Miami: “Vengo de una lesión, estoy bien, pero preferimos evitar otro partido y prepararme para lo que viene”, explicó.

Cómo llega la Scaloneta

Para este encuentro, Scaloni prepara varias variantes en el once titular. En defensa, la suspensión de Cristian Romero abre la puerta a Leonardo Balerdi, que acompañará a Nicolás Otamendi. En los laterales, Nicolás Tagliafico se mantendría, mientras que Gonzalo Montiel pelea por un lugar con Nahuel Molina.

En el mediocampo, se espera el regreso de Alexis Mac Allister, junto a Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, mientras que en ataque habrá movimientos: la ausencia de Messi y la salida de Franco Mastantuono le darían lugar a Nicolás Paz, con Lautaro Martínez confirmado y la duda entre Julián Álvarez o Giuliano Simeone. Nicolás González, de buen ingreso ante Venezuela, también es candidato a iniciar desde el arranque.

El presente de Ecuador

El seleccionado de Sebastián Beccacece llega con 26 puntos y ocupa el cuarto puesto en la tabla. En su última fecha, empató 0-0 ante Paraguay en Asunción. Para este duelo, contará con el regreso de Alan Franco tras suspensión y con Moisés Caicedo ya recuperado.

El arquero será Hernán Galíndez, mientras que en defensa aparecen Willian Pacho y Piero Hincapié en la zaga, con Pervis Estupiñán por izquierda y la duda entre Joel Ordoñez o Ángelo Preciado en la derecha. En ofensiva, Enner Valencia y Kevin Rodríguez conformarán la dupla de ataque, acompañados por Gonzalo Plata y uno entre Nilson Angulo o John Yeboah.

Historial

Argentina arrastra una racha de ocho partidos sin perder ante Ecuador, con seis triunfos y dos empates. La última victoria de la Tri se remonta a octubre de 2015, en el arranque de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018. En el historial general, se enfrentaron 41 veces, con 24 victorias albicelestes, 12 empates y apenas 5 triunfos ecuatorianos.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios; Nicolás Paz, Lautaro Martínez, Julián Álvarez o Giuliano Simeone y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Hora: 20.00

Estadio: Monumental Banco Pichincha, Guayaquil

TV: TyC Sports / Canal 7 Satelital (Santiago del Estero)