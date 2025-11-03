Pago de haberes a los municipales de la Capital

La Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca dio a conocer el cronograma de pago de haberes correspondiente al mes de octubre para los trabajadores municipales.

El pago se realizará este miércoles 5 de noviembre, e incluye a los agentes de Planta Permanente, Catamarca Ciudad Trabaja y Contratos de Locación de Obra.

Quienes cobren por ventanilla podrán hacerlo en los horarios de 8 a 13 y de 14 a 17 horas, según detalló la comuna.

Desde el municipio recordaron a los agentes concurrir con DNI y respetar las medidas de orden y seguridad establecidas en los puntos de pago.