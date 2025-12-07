Habilitan puestos de asistencia para peregrinos en toda la provincia

Con motivo de las fiestas en honor a la Virgen del Valle, el Ministerio de Salud de la provincia contará con puestos de atención destinados a los peregrinos que llegarán a la ciudad Capital.

Los mismos, están ubicados en los ingresos a la ciudad Capital, como también en lugares estratégicos de toda la Provincia.

Agentes sanitarios, de la Dirección de APS de la Secretaría de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, realizan control de signos vitales, curaciones y acciones de asesoramiento y prevención. Todos los puestos cuentan con agua y repelente.

Puestos de asistencia

Capital

– Plaza 25 de Mayo

– Caps Sallih Musri

– Puesto Caminero de Nueva Coneta

– Banda de Varela

– Parque Adán Quiroga

– Plaza 25 de Agosto

– Plaza La Alameda

– Recorrido por las escuelas

Valle Viejo

– El Portezuelo

– Huaycama

Chumbicha

– Estación de Servicio sobre Ruta 38

Icaño

– Camping Municipal

– San Antonio

Ancasti

– Caps Anquincila

– El Taco

– Recorrido por Ruta 2

Ambato

– Los Navarro

– Puesto Municipal Río Los Puestos

– Puesto Municipal ingreso Banda Sur

– Plaza Los Varela

– Plaza Singuil

– Puesto Caminero de El Rodeo

– Hospital Las Juntas

Santa Rosa

– Plaza Bañado de Ovanta

– Caps Las Cañas sobre Ruta 64

El Alto

– Puesto Caminero de Villa El Alto

– Caps Guayamba sobre Ruta 42

– Caps Tintigasta sobre Ruta 42.