Inició el paro de controladores aéreos: vuelos afectados hasta fin de año

El gremio Atepsa inició hoy una medida de fuerza que complicará el arranque de la temporada de verano y los viajes para las Fiestas ya que se extenderá hasta el 29 de diciembre. La huelga es por turnos, así que las líneas aéreas recomiendan a los pasajeros chequear antes el estado de los vuelos.

Ya son, al menos, 24 mil los pasajeros afectados de diferentes compañías. La huelga no llega a Rosario ya que el aeropuerto internacional Islas Malvinas permanece aún cerrado por obras, pero seguramente, muchos rosarinos que contaban con volar desde otras terminales deberán readecuar sus planes. Las líneas áereas recomiendan chequear antes el estado de sus vuelos.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), el gremio de controladores aéreos, decidió profundizar su plan de lucha luego del fracaso de las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana). Entre las demandas centrales del gremio se encuentra la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con emergencia dotacional, además de ítems como la revisión del monto por refrigerio y de trayectoria, la respuesta a más de 60 reclamos operativos y la reapertura de paritaria.

Así, confirmaron un paro hasta el 29 de diciembre a realizarse por turnos; es decir, se interrumpirán los despegues nacionales e internacionales de acuerdo a un cronograma:

. Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11 horas: despegues de vuelos con destino nacional.

. Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19 horas: despegues de vuelos con destino nacional.

. Martes 23 de diciembre, de 19 a 23 horas: despegues de vuelos con destino nacional.

. Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17 horas: vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país.

. Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11 horas: toda la aviación en todos los aeropuertos del país.