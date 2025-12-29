Tras la crecida, activan operativo para reencauzar el río Abaucán

Pasadas las incesantes lluvias de las últimas horas que provocaron la crecida de varios ríos, y para prevenir posibles inconvenientes en los barrios de la localidad de Fiambalá, en Tinogasta, la Secretaría de Obras Públicas municipal activó un importante operativo de reencauce del río Abaucán.

Allí trabajan de manera conjunta, maquinarias municipales y privadas para lograr el encauce y desvío del agua para ordenar el cauce natural del río.

Desde la comuna se informó que las acciones busca protección para las familias de los barrios Juan Manuel Salas, San Martín, Entre Ríos y Retiro, a fin de evitar riesgos ante eventuales crecientes.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió hoy dos alertas amarillas por “lluvias y tormentas de variada intensidad” en la Puna de Tinogasta, Antofagasta de la Sierra, Belén y Santa María.