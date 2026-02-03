Torneo solidario de futsal “ Unidos por Raisa”

Con el objetivo de recaudar fondos para que la niña Raisa pueda llevar adelante un tratamiento médico en México, el próximo 7 y 8 de febrero se llevará a cabo un torneo de Futsal solidario.
El torneo “Todos por Raisa” se llevará a cabo en el Polideportivo de las 920vv y se invita a participar a todos los amantes de este deporte, a presentar sus respectivos equipo y colaborar con la causa.
Las categorías serán libre masculino y femenino y pars inscribirse deberan comunicarse al 3834701242.
Sus padres Axel Ayala y Jessica Santillá invitan a disfrutar de dos días a puro deporte y solidaridad, donde tendrán venta de comidas sorteos y mucho más.