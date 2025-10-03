Folklore y gastronomía regional en la Peña en el Patio

Este viernes, La Casa de la Puna abrirá sus puertas para recibir a residentes y turistas en una nueva Peña en el Patio que el emprendimiento Achalay propone, todos los viernes, con destacadas actuaciones de exponentes del folklore local y regional.

A partir de las 22 hs. comenzará la velada musical que tendrá como protagonistas al Dúo Esencia, Lucas Piedras y Choza Giménez.

Gerónimo Barrionuevo, integrante del Dúo Esencia, invitó al público en general a disfrutar de la propuesta artística: “Estaremos interpretando temas del cancionero popular, también nos deleitaremos con obras del cantautor catamarqueño Lucas Piedras y de Choza, que son anfitriones. Nuestro repertorio es muy variado, va desde zambas muy bonitas hasta chamamés, siendo nuestro fuerte las chacareras, los gatos y los escondidos con mucho ritmo para invitar a los bailarines a la pista”, destacó.

También habrá comidas regionales, vinos catamarqueños y barra libre de cerveza de 22 a 23 hs.. El derecho de espectáculo costará 6 mil pesos y para realizar reservas se pueden comunicar al: 383 4525328.