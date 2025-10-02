Home Catamarca Quinteros: “Si es con el oficialismo y esa falsa oposición, me los...
El candidato de Hacemos Renacer Catamarca, sin miedo al debate .
Quinteros: “Si es con el oficialismo y esa falsa oposición, me los como en un pancho”
El candidato a diputado nacional por la lista 503 Hacemos Renacer Catamarca, Víctor Quinteros, redobló la apuesta en la campaña y desafió a sus adversarios políticos al declarar que está listo para el debate con todos los sectores.
“Si es con el oficialismo y con esa falsa oposición, me llevo un pan de viena y me los como en un pancho. No tengo problema. Estoy listo para el debate porque sé lo que represento y lo que defendemos”, disparó Quinteros.
El dirigente sostuvo además que el gobernador Raúl Jalil “es el mejor alumno de Milei en aplicar la motosierra en Catamarca”, cuestionando la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, los intentos de recorte en educación y la política de propaganda oficial. “Mientras los catamarqueños la pasan cada vez peor, el Gobierno sigue gastando millones en pauta y cartelería, incluso compartida con candidatos que se dicen opositores pero terminan siendo funcionales”, dijo.
Federalismo productivo
Quinteros remarcó que la lista 503 expresa el federalismo productivo que impulsa Juan Schiaretti. “No somos Milei, no somos el kirchnerismo ni los de siempre. Somos la alternativa seria, que plantea que el trabajo, la industria y el conocimiento queden en Catamarca”, reiteró.
También insistió en que la renta minera, el turismo y la agricultura deben generar empleo y oportunidades locales. “Catamarca no puede conformarse con migajas de regalías. El valor agregado tiene que quedar acá”, enfatizó.
El voto del 26 de octubre
De cara a las legislativas, Quinteros convocó a la ciudadanía a acompañar a la lista 503:
“Este 26 de octubre tenemos la oportunidad de frenar el ajuste, defender el trabajo y apostar por un verdadero federalismo. La boleta 503 es la voz que Catamarca necesita en el Congreso”, finalizó.