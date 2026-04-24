Importante operativo de evaluación de fluidez lectora en Escuelas Municipales de Capital

Con el objetivo de obtener diagnósticos precisos sobre las competencias de lectura en la educación primaria, la Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección General de Educación, llevó adelante un exhaustivo operativo de Evaluación de Fluidez Lectora.

La instancia estuvo dirigida a alumnos y alumnas de segundo a sexto grado de las tres escuelas que integran el Sistema Educativo Municipal (SEM).

El propósito central de este relevamiento, coordinado por el Equipo de Fortalecimiento Pedagógico, es generar información oportuna y significativa. Estos datos permitirán a los docentes diseñar propuestas pedagógicas “a medida”, atendiendo las necesidades específicas detectadas en cada grupo y fortaleciendo los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera situada.

Un aspecto clave del operativo fue su carácter individual: cada estudiante fue evaluado mediante una escucha atenta de su lectura por parte de especialistas. Esta modalidad permite detectar no solo la velocidad, sino también la entonación y la comprensión, obteniendo un perfil detallado del desempeño lector de cada niño y niña.

Estas acciones se enmarcan en las políticas educativas que impulsa el intendente Gustavo Saadi para garantizar la alfabetización plena. Al acompañar de cerca las trayectorias escolares, la Capital sostiene su apuesta a una educación pública de calidad, moderna y basada en evidencias pedagógicas para asegurar el futuro de los estudiantes.