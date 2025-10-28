Lourdes de Bandana defendió a su exnovio: “Estoy triste, no me hizo nada”

La cantante habló con los medios por primera vez después de la incertidumbre por su desaparición y la detención de Leandro García Gómez. Lourdes Fernández defendió a su expareja, actualmente detenido después de que Lissa Vera lo denunciara por violencia de género.

“Estoy muy triste por eso, él no me hizo nada”, expresó en un móvil de A la tarde (América), cuando el notero Oliver Quiroz le dijo que le negaron la excarcelación a su exnovio.

Cuando el periodista le preguntó por su presente, la cantante dijo: “Estoy bien, tuve una angina horrible. Estoy yendo al ensayo retarde. Superbien”.

Por último, anticipó que irá al programa de Karina Mazzocco dentro de algunas semanas para hablar en profundidad sobre el tema. Acto seguido, se retiró junto a una amiga en un auto para ir al ensayo para los shows que dará próximamente.

Lourdes Fernández contó cómo se siente y les pidió paciencia a sus fans: “Ya llegará el momento de hablar”. Después de la incertidumbre que se generó la semana pasada por su paradero y de que la encontraran en una situación vulnerable en la casa de su expareja, Lourdes trató de llevarles tranquilidad a sus seguidores.