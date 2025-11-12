Home Catamarca La UNCA celebró el Día de la Tradición con un megaevent artístico
Con una gran convocatoria de público, la UNCA celebró el Día de la Tradición con un megaevento que tuvo lugar el pasado 10 de noviembre en la Escuela Vocacional de Expresión Artística (EVEA).
En ese marco, la Secretaría de Extensión Universitaria, participó a través de sus elencos estables: el Coro Universitario, el Ballet Folklórico y de Malambo, y el Conjunto Musical de la UNCA, junto a otros artistas invitados que aportaron su talento para rendir homenaje a las raíces culturales argentinas.
Durante la velada, el público disfrutó de un recorrido por danzas tradicionales, interpretaciones corales y presentaciones musicales que destacaron la riqueza del folclore nacional y el valor de la identidad popular. El evento puso de manifiesto el compromiso de la Universidad con la promoción del arte y la cultura, fortaleciendo los lazos entre la comunidad universitaria y la sociedad.
El secretario de Extensión Universitaria, Adolfo Agüero, expresó su satisfacción por la participación y el entusiasmo del público: “Hoy nos enorgullecemos de nuestros artistas que están presentándose en este evento tan importante. Queremos que esta presentación, que es la última del año, sea magnífica. Estamos muy contentos por el público que se acercó y acompañó con tanto entusiasmo”, destacó.